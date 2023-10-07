藍心湄（左）和陳美鳳身穿同色系出席婚禮，很有默契。（羅永銘攝）

苗可麗（左）和王彩樺一起出席婚禮。（羅永銘攝）

周遊和李朝永出席婚禮。（羅永銘攝）

九孔出席婚禮接受訪問。（羅永銘攝）

倪齊民出席婚禮。（羅永銘攝）

張晨光兒子張鈞傑、媳婦甜蜜合照。（羅永銘攝）

馬妞（左起）、張玉嬿、張晨光、鄭仲茵、江祖平、張鳳書一起合影。（羅永銘攝）

新人幸福倒香檳。（讀者提供）

張晨光夫婦和親家一起與新人幸福上台致詞。（讀者提供）

蔣黎麗（左起）、周丹薇、王淑娟出席婚禮。（羅永銘攝）

67歲張晨光7日娶媳婦，大兒子張鈞傑（Jason）、兒媳婦郭培利在文華東方完婚，席開41桌，粗估花費至少300萬。婚禮賓客眾星雲集包含周遊夫婦、陳美鳳、藍心湄、苗可麗、王彩樺、九孔、江祖平、俞小凡等人，以及一起拍攝「花系列」的老班底王淑娟、張玉嬿等，林煒也帶著CEO女友劉灼梅出席。

陳美鳳和藍心湄壓軸進場，好姊妹超有默契，2人沒說好卻同樣穿著黑色系禮服，被問到2人同樣色系出場，陳美鳳說，「我們沒有說好喔！」藍心湄也開心說，「真的可以組女團」，最後陳美鳳也說，「百年好合」來祝福新人。

剛當新手爸爸的九孔表示和張晨光在大陸拍票房200億的電影《西紅柿首富》，特地前來祝賀，「沾一下光哥的光，看可不可以生第2胎；也祝福新人一發就中。」

另演藝工作休息1年的江祖平身穿大紅洋裝出席，露出美腿，她笑說常被張晨光戲謔叫祖平哥，「光哥逼我要穿女裝，這是我這1年第1次穿裙子。」她表示拍了16年戲這一年都在休息，暫時不會拍8點檔，前陣子剛搬家3個月但還有10個箱子沒拆，目前把流失的朋友找回來，還在現場徵起男友。

久違的「婉君」俞小凡帶著18歲女兒亮相，身高超過媽媽的女兒雖戴著口罩，一身姣好身材吸引不少目光。王淑娟也盛裝出席，透露因為被張晨光規定要華麗現身。