Christian Louboutin與漫威的聯名漫畫，也可以看到CL設計師本人被畫進去成為書中一角。（CL提供／黃唯淯台北傳真）

Christian Louboutin與漫威的聯名商品，可以看到月光騎士盔甲的設計風格。（CL提供／黃唯淯台北傳真）

聯乘威力向來是協助商品銷售的補藥之一，這個月也可看到兩大精品攜手不同領域的百年品牌，推出聯名膠囊系列，自然是時尚界重視。

一是法國精品Kenzo攜手美式丹寧褲品牌Levi’s打造聯名膠囊商品，Kenzo從換上全新創意總監Nigo後就動作頻頻，不少作品更透露出強烈「潮」味，與Levi’s的合作自是他接手後就想過的可能之一，雙方合作打造的膠囊系列也有不少驚喜，除了Levi’s擅長的丹寧風格外，設計風格更多了不少Kenzo形影，緞面材質搭配山茶花，吊帶褲裝設計多是Kenzo的精彩之作，教人期待。

二是製鞋精品Christian Louboutin與漫威（Marvel）推出膠囊系列，並以無限寶石、超級英雄納摩和月光騎士為設計靈感，並為自家商品融合這些奇特元素後，打造出充滿漫威風格的Christian Louboutin限量聯名膠囊商品，四個不同屬性、風格特意的品牌打理出的聯乘商品已開賣，非常值得去店上感受實體設計風格。