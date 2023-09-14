打造健康Healthy Life Style，雄獅集團旗下欣食旅餐飲品牌「gonna共樂遊」，與穿戴裝置大廠「Garmin」合作，9月19日至10月31日限期推出「健人最愛好眠all night」聯名餐點，藉由優質的食材與烹調方式提供滿滿能量，並在飲食中加入有助舒緩情緒的營養，幫助夜晚也能有良好的睡眠恢復體力，實現日日好眠的健康體質。

gonna共樂遊表示，為呼應Garmin推出Venu 3系列GPS智慧腕錶加入全新睡眠教練功能，推出一系列「健人最愛好眠all night」聯名餐點。「酪梨優格燕麥炸雞漢堡」以酪梨搭配招牌的優格燕麥炸去骨雞腿，不僅低GI還包含多種維生素及豐富的礦物質，補足白天身體所需的能量來源；「酪梨青醬烤鮭魚能量碗」使用富含維生素D和omega-3脂肪酸的鮭魚為主角，能夠消除疲勞、恢復活力。

甜點推薦「高蛋白巧克力香蕉戚風」以新鮮香蕉搭配豆腐及乳清蛋白製成的低糖巧克力花生內餡，補足運動後所需的碳水化合物；「薑黃鳳梨胡蘿蔔果汁」無添加糖與水，薑黃除了可抗發炎、抗老化，還可以促進大腦中的血清素及多巴胺生成，幫助改善睡眠品質。凡於活動期間於全台gonna門市消費指定餐點，有機會抽中全新Garmin「Venu 3 GPS智慧腕錶」，價值14990元。

Venu 3系列GPS智慧腕錶提供全天候健康監測，及高階版個人化睡眠報告分析與建議，找到專屬每個人的最佳睡眠區間，掌握好眠關鍵！Venu 3系列不只是支智慧手錶，還可撥打電話及發送簡訊，期待成為時刻陪伴完成個人目標的腕上教練，內建支援30種以上熱門室內外運動及冥想指南，隨時找到動與靜的平衡點。在享用健康美味gonna的同時，一起與Venu 3睡眠教練實踐夜夜好眠的健康體質。