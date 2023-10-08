教育部上月初推出「0-6歲國家一起養」宣傳廣告片，劇情是已婚、育有2名子女的男性拜託媽媽代收公仔包裹，豈料媽媽竟將貨款挪來買育兒用品，挨轟「助攻少子化」。對此，長期關注動漫文化的民進黨立委賴品妤8日批評，情節明顯歧視動漫愛好者，也涉及家長不尊重子女財產自主權的問題，顯示製作及審核單位認知有問題，甚至是對育兒「逆向衝擊」，違背政策本意。

賴品妤在臉書指出，教育部廣告連結內容荒腔走板，一時無言以對。事實上，育兒協助政策固然要積極加強並宣傳，但是傳遞什麼樣的「價值觀」也非常重要，如果要體恤年輕父母養育的艱辛，應該是多加促成宣導有實質助益的政策，如育嬰陪產假、私校留職停薪制度公平性等措施。

賴品妤感嘆，實在諷刺，政府應該推廣的是對多元價值的友善尊重；尤其在現代社會，對於「個人層次的彼此理解」更是育兒教育的主流共識。作為主管機關的教育部，竟以如此荒腔走板的八股劇情作為宣傳教材，這顯示無論製作及審核的單位，認知都非常有問題，甚至是對育兒的「逆向衝擊」，違背政策本意。

她提到，近年公私部門都在持續發展內容產業，包含她大力支持的動漫節增設新創IP主題區、故宮的跨界IP合作、文化部的CCC創作集、創作者培育課程，甚至是國家漫畫博物館的進度、金漫獎的參與資格檢討，好不容易歷經了公私、跨部會的努力，動漫已經是逐漸顯性的產業，佔有重要的文化戰略地位。

她表示，當台灣的動漫軟實力逐漸受到了國際矚目，作為執政團隊的一員，更應該擁有足夠的政府一體自知， 任何一次如同本次影片的「價值衝突」，都有可能對動漫產業發展造成影響。

即便教育部已在下午4點半下架影片並道歉，但賴品妤認為，僅僅只有道歉，並無法得知這樣的影片是如何產出，以及最重要的審核機制。她嚴正要求教育部儘速清楚說明並提出具體檢討措施，這是政府對產業中持續堅持努力的創作者與推廣者最基本的責任。