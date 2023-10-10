以色列持續徹夜轟炸加薩走廊報復哈瑪斯7日的入侵，並封鎖整個加薩走廊斷供糧水油電。巴勒斯坦衛生部呼籲各方協助設置安全走廊，供緊急醫療援助進入加薩的醫院。

半島電視台（Al Jazeera）報導，在以色列屯墾居民日前襲擊艾格薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）及連月來許多巴勒斯坦人遭以色列殺害後，以色列占領區的巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）7日向以國發起閃電攻擊。

目前以色列方面有900多人死亡，加薩走廊在以軍連番轟炸後，巴勒斯坦罹難人數也超過704人，當中140人是兒童。

以色列展開轟炸前宣布「徹底封鎖」加薩走廊，包含禁止糧食、用水、燃料取得與斷電。半島電視台指控以色列軍隊這種意圖讓加薩居民飢寒交迫的圍城，按聯合國規章已構成戰爭罪。

與此同時，以色列空軍表示已派軍機到歐洲搭載數百名以色列公民回國參加後備動員入役。以軍在社群媒體貼文稱，他們動用C-130運輸機執行緊急載人任務，但沒詳細說明到哪些歐洲地方載人。