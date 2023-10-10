巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」7日發動突襲後，以色列已宣布全面圍困加薩走廊，戰火仍未有平息跡象。以色列全國投入家園保衛戰之際，官方同時也在進行一場金融保衛戰。

哈瑪斯突襲以色列造成慘重死傷，以色列市場也慘遭股債匯三殺。9日以色列央行央行在開盤前宣布，準備在公開市場拋售多達300億美元外匯儲備，以穩定本國貨幣謝克爾匯率穩定，並通過互換機制增加多達150億美元的流動性。

這不但是以色列央行2年來首次對本國貨幣謝克爾進行干預，也是以色列自建國以來，首次藉由在公開市場上拋售美元來捍衛匯率。

以色列這項史無前例的金融市場大動作，仍難擋謝克爾跌勢，9日兌美元一度重貶逾3%，觸及近8年低點，截至當天尾盤，兌美元跌約2.9%至3.9506謝克爾兌1美元。

儘管從匯市來看，以色列央行的救市措施效果似乎並不理想，但當天以色列基準股指TA-35小幅回彈走穩，逆轉8日慘跌6.47%，創3年多來最大跌幅的頹勢。

以色列央行顯然也對打贏這場金融保衛戰頗有信心，揚言目前還沒有緊急升息的計畫，並聲稱，救市計劃規模龐大，無懼投機者帶來的挑戰。