曾擔任國家安全副顧問、主責國防軍戰略規劃的以色列退役准將布隆指出，新一波區域危機凸顯總理尼坦雅胡對巴勒斯坦採取的、意在阻礙巴人建國的「分而治之」策略，終究無法帶來和平。

布隆在英國「經濟學人」（The Economist）期刊今天刊登的文章提到，期待以色列可藉由軍事和安全單位的力量，無限期遏制數百萬巴勒斯坦人對「自決權」和自由、正常生活的追求，本來就是荒謬的想法。

布隆（Shlomo Brom）強調，以色列終究得兩個方案擇一：允許以色列和巴勒斯坦各自作為主權完整獨立國家並存的「兩國方案」；或者在「一國方案」框架下，確保境內所有居民擁有同等權利。他認為，任一方案都有機會獲以色列大眾支持，重點是落實並盡全力讓選擇的方案發揮效益。

巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）7日早上自受其控制的加薩走廊（Gaza Strip）對以色列發動突襲，迄今估計已造成約千名以色列民眾死亡、超過百名遭俘虜。以色列政府8日正式對哈瑪斯宣戰。

退役前，布隆曾在以色列國防軍（IDF）從事情報工作。他在文章提到，面對軍事實力明顯處於劣勢的哈瑪斯得以突破防線、對以色列造成重大安全危機，民眾的挫敗感和憤怒可謂達前所未見高度：許多人指控政府和武裝部隊怠忽職守，並進而要求官方採取猛烈的軍事行動，以「一勞永逸」根除來自加薩的安全威脅。

布隆分析，若不對加薩發動含大規模陸上行動的反攻，以色列政府恐難平息民意怒火，但這可能導致以方重新占領於2005年撤出的加薩地區、以及隨之而來的更多死傷。一旦以色列軍隊重新占領加薩，戰事恐進一步擴大、捲入「抵抗軸心」其他成員，包括黎巴嫩軍事組織「真主黨」（Hezbollah）、伊朗、敘利亞。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一向以「國安第一」為號召，作風日益集權並因此引發民眾集會抗議，但他領導的政府未能保衛國家安全，如今更幾乎僅仰賴全國上下「槍口一致對外」的團結氛圍維繫政治生命。

布隆指出，以色列會走到今天這一步，主要需歸因於失敗的對巴政策。隨著哈瑪斯於2007年掌控加薩，以色列政府面臨兩大政治與軍事戰略抉擇。

布隆分析，其中一個選項是接受並適應新現實，即哈瑪斯已成為巴勒斯坦兩大政治勢力之一，足以與根據地在約旦河西岸（West Bank）、領導巴勒斯坦自治政府的法塔組織（Fatah）分庭抗禮。

在這個選項之下，任何有誠意解決與巴勒斯坦爭端的以色列政府，會試圖將哈瑪斯和法塔同時納入以巴政治協商過程，並支持哈瑪斯與法塔和解。

另一個選項則是持續削弱哈瑪斯，同時壯大法塔。布隆提到，此方案的成功有賴簽署確認政治地位的永久協議，相關政治進程需具可信度。

這兩個可行方案各有利弊，但過去10多年來，布隆指出，歷任以色列政府都不作選擇，而尼坦雅胡採取的是注定失敗的第3條路。

布隆提到，2009年，尼坦雅胡在一場演說指出，他願意接受巴勒斯坦國的存在，只要情況符合幾個前提。不過，尼坦雅胡後來還是捨棄與巴方進行政治協商，並表明他反對巴勒斯坦建國。

尼坦雅胡改採「分而治之」策略，也就是削弱約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府，並強化哈瑪斯在加薩的勢力。布隆分析，尼坦雅胡的想法是，這麼做是確保任何政治協商都難以推進的最有效手段。

尼坦雅胡接著與宗教和民族主義極端政黨組成執政聯盟，他們表態不會促進巴勒斯坦建國，也不會在「一國方案」之下賦予巴勒斯坦人與其他以色列公民相等的權利，或者阻止以色列人占領巴勒斯坦地區、擴大定居聚落。

為保護普遍被視為違反國際法的約旦河西岸猶太定居點、壓制巴勒斯坦人的反抗，尼坦雅胡政府必須一再往當地調動兵力。布隆指出，加薩邊界一帶的防衛工作因此出現漏洞。

「經濟學人」8日曾發表評論指出，哈瑪斯確實必須為自己的凶殘暴行付出代價，但若以色列的反攻造成加薩平民大量傷亡，則以色列在國際輿論的道德制高點恐難維持。

評論提到，這一場衝突顯示，以色列各界已無法如過去數十年來相信，就算不解決巴勒斯坦主權問題，中東各國依然能往前邁進、開展新關係。以巴終究得尋求和平共存。

「經濟學人」指出，尼坦雅胡將巴勒斯坦邊緣化的政策是建立在3大算計上。第一，他估計巴勒斯坦問題「放著爛」無妨，以色列依然可以很安全：有強大的情報和軍事力量作後盾，任何來自巴方的武裝威脅都在可控範圍內。然而，以色列在約旦河西岸的擴張作為讓情報單位分心，這可能是加薩防衛出現破綻的原因之一。

第二，尼坦雅胡認為，哈瑪斯的存在有助以色列應對法塔：在哈瑪斯與法塔之間，以色列採取「分而治之」的策略，這有助持續削弱巴勒斯坦人的力量；另一方面，讓巴勒斯坦極端勢力坐大，則有利侵蝕巴人溫和派擔任談判代表的權威性，讓以巴協商顯得不可行。

不過，尼坦雅胡刻意削弱法塔，法塔自身也日益衰敗，哈瑪斯卻因此有機可趁，透過攻擊行動宣告自己才是貨真價實的巴勒斯坦反抗運動代言人。

第三，尼坦雅胡評估，以色列在區域內的外交作為即足以強化自身處境，無需考慮與巴勒斯坦的關係。繼巴林、阿拉伯聯合大公國、摩洛哥、蘇丹後，外界原本看好沙烏地阿拉伯加入與以色列關係全面「正常化」的行列，但哈瑪斯近日的行動相當於對外宣告：中東的和平進程不能忽略巴勒斯坦人的聲音。

「經濟學人」指出，以軍可摧毀哈瑪斯，但難保加薩地區因此出現的權力真空不會被另一個極具破壞力的勢力取代。為確保以色列安全，以國當政者有必要停止將巴勒斯坦人視為可置之不理的「問題」，而應視他們為必須接觸往來的「人」。（編輯：高照芬）1121011