前體育主播卓君澤去年4月與威廉（廖亦崟）結婚，今年5月宣布懷孕，將在10月迎接寶貝兒子「百香果」出生。昨（10日）威廉陪卓君澤到醫院待產，因緊張不已在病房走來走去，讓卓君澤受不了，直呼：「一直在增加我的焦慮感。」

威廉10日在IG限時動態PO上健身房的照片，幽默地說：「先練一下，等一下去醫院抱百香果抱比較久」，接著他曬出夫妻倆的合照，宣布老婆卓君澤準備待產，盼望一切順利。照片中，卓君澤未施脂粉，精神狀態看起來頗佳，而她身穿連身洋裝，目測只有肚子隆起，雙手、臉蛋都跟懷孕前無異。

卓君澤、威廉昨晚去醫院準備迎接寶寶。（圖／IG@威廉）

到醫院後，即將成為新手爸的威廉，緊張地在病房裡走來走去，讓卓君澤看不下去，哭笑不得地說：「他一直在增加我的焦慮感」，還虧老公「你好煩！拜託坐下」，自然的互動讓人看得會心一笑。

卓君澤準備升格新手媽媽。（圖／IG@卓君澤）

生產前，卓君澤在IG限時動態開玩笑道：「去年的今年我在球場，今年則在另一個戰場！」接著，她表示埋完無痛針，立刻吃碗牛肉麵緩和心情，誇讚：「好好吃。」