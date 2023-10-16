任家萱（Selina）上月順利產下兒子「小腰果」，近來正在月子中心調養身體、進入新手媽媽生活，不過身為自創品牌老闆娘的她，產後照樣開工，高喊：「我又回歸了！」16日Selina也在podcast《迎任而解》節目，聊聊自己「微微血腥」的生產過程。

Selina回憶快生產時，好姊妹田馥甄和Ella都有陪伴她，「Ella鼓勵我不要擔心，我們還約好出去吃晚餐，但是上廁所發現內褲有褐色分泌物」，這讓她超緊張，她竟然緊張傻眼大吼：「我落紅了，驚呆了，怎麼辦？我還拿衛生紙給她們看，Ella也慌了，還問：『我要載妳去醫院嗎？』」，她也感謝男友「沉穩打去醫院問，醫院說落紅不用緊張，不是破水」，Selina自責明明超喜歡超前佈署，「卻沒做功課這一點。」

最後S.H.E三個人還是先去吃飯，Selina表示：「命運完美的安排，沒有太早去催生的罪惡感。」生產前還吃到美味炸雞。隔天下午四點她去醫院，「我準備兩大箱行李，一箱坐月子用，另外一箱在醫院用。」

談到生寶寶過程，Selina談到產房有三機攝影，「很像上帝的視角」，記錄「小腰果」的誕生，她說當時醫生開玩笑說：「是不是要補個妝？」但她覺得不需要，說只是自己想做紀念。當醫生檢查她「開幾指」時，她詢問何時可找朋友過來「觀禮」，而醫生告訴她開三指階段就可以找朋友過來。除了感激好姊妹去陪產，她也謝謝寶寶的配合，「很幸運，讓媽媽完成為優雅生產夢想！」