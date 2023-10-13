屏東基督教醫院13日歡慶70周年，院長吳榮州細數屏基陪屏東人走過的70年，從一家只有16床的小診所到現在有676床的區域教學醫院，一路走來雖艱辛但非常值得。（屏基提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東基督教醫院13日歡慶70周年，院長吳榮州細數屏基陪屏東人走過的70年，從一家只有16床的小診所到現在有676床的區域教學醫院，一路走來雖艱辛但非常值得，未來屏基新院區將設置861床，不僅規模更大，整體醫療設備也將再提升，繼續陪伴屏東人走過另一個世紀。

吳榮州指出，1953年，基督教行道會美國差會宣教士白信德醫師在屏東市中正路租屋創辦「基督教畢士大診所」開始，醫療宣教工作便在屏東展開，1956年，行道會美國差會將診所贈送給挪威協力差會，更名為「基督教診所」，當時挪威來的畢嘉士、傅德蘭醫師，展開山地巡迴醫療、痲瘋病人救治、肺結核病童住院及小兒麻痺治療，他們在台灣外科、骨科、50年代傳染病醫療發展、物理治療史及助理護士教育上，寫下一頁頁令人動容的醫療史。

吳榮州說，屏基從一家只有16床的小診所，到今天676床的區域教學醫院，在小兒麻痺救治、原鄉醫療及國際醫療，都作出了重要貢獻，而今面對大環境的激烈競爭及挑戰，屏基不斷提昇急重症醫療能力、發展專項醫學中心，例如心血管醫學中心具備急性冠心症重度級緊急救護能力，每月可執行超過100例的心導管手術，24小時待命搶救心肌梗塞。

他說，屏基腦中風取栓團隊即時通血路，復健無縫接軌提供患者一條龍服務，優異的成效，獲頒腦中風急性後期照護轉銜居家復健模式標竿醫院，而集結急診、外科、骨科設立的多重創傷中心，在明揚大火也發揮即刻急救功能，今年還成立乳房醫學中心提供婦女優質乳癌檢查及治療，至於急診室更承載屏東縣三分之一的急診量。

他強調，面對屏東縣民的醫療需求與期待，屏基興建中的新院區預計2026年完工營運，設置861床，將著重強化重大創傷、心肌梗塞、腦中風等急重症照護體系，導入智慧醫療，發展完備的急性後期及腫瘤治療照護資源，大幅提高在地醫療照護的可近性與效益，繼續陪伴屏東人。

屏東衛生局長張秀君也親臨屏基70周年感恩禮拜，她說，感謝屏基在明揚大火時在第一時間救助，讓傷患獲得最好的照顧。