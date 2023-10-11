北市和平高中的IG社群平台「和平黑特」，10日晚間6時收到匿名投稿，稱10月16日當天中午校園將有一場大屠殺，該投稿隨即被刪除。警方立即組成專案小組偵辦，校方今也宣布，為保障學生安全，暫停本周晚自習。

和平高中接獲匿名恐嚇一案，目前已由刑事局科技犯罪防制中心、台北市刑大、大安分局共組專案小組，警方查出，歹徒是透過國外的APP留言，警政署已用最高標準偵辦並派員前往維護校園安全，呼籲民眾提高警覺，若有接到相關恐嚇資訊，馬上向警察機關檢舉。