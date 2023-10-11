埃及安全部門的消息人士稱，由於以色列持續轟炸加薩地區，引起了埃及擔心巴勒斯坦難民湧入的恐慌，從星期二開始，加薩與埃及的過境點不准進出。

路透社報導，哈瑪斯在上周六對以色列發動致命入侵以來，以色列立即展開報復，對加薩展開最大程度的封鎖，包括水、電、瓦斯，還有食物與藥品。當然，人員不准離開。

星期二，以色列軍方修改了發言人的建議，即逃離加薩空襲的巴勒斯坦人，可以前往埃及。

這引發埃及安全部門的反對，他們表示以色列應該為飛地的平民提供安全撤離通道，而不是鼓勵他們向西南方向逃往西奈半島。

埃及總統塞西(Abdel Fattah el-Sisi)表示，加薩局勢非常危險，埃及希望地區的國際夥伴，一起透過談判，解決暴力問題。

塞西說，「埃及不會允許以犧牲他人利益為代價，以解決這類問題」。這是指巴勒斯坦人可能被推入西奈半島的風險。

直到星期三，埃及在拉法(Rafah)的過境點仍然關閉中，加薩 230萬居民目前無路可出。

自贖罪日戰爭後，埃及總統沙達特決定承認以色列，成為第1個與以色列和平相處的阿拉伯國家。然而埃及內部的反以色列勢力仍然強烈，沙達特在1981年遇刺身亡，就是激進反以色列軍人所為。

拉法週邊地區的安全令埃及擔憂，因為西奈半島一直是十年前爆發的伊斯蘭叛亂的所在地。自 2007 年以來，一直統治加薩地帶的哈瑪斯與穆斯林兄弟會有相同的伊斯蘭意識形態，而穆斯林兄弟會在埃及是非法的。

近年來，埃及軍方在很大程度上控制了西奈半島北部，但那裡三不五時仍然有各種動亂，與哈馬斯都有關連。