俄羅斯國會議長今天表示，逃離俄國前去支持烏克蘭的俄羅斯人應被控叛國罪，如果返國，將被送往沒有夏天的礦山工作。

俄羅斯在烏克蘭發動的所謂「特別軍事行動」以及隨後的動員行動，促使數十萬俄羅斯人離開家園，但具體人數還不清楚。

莫斯科試圖鼓勵資訊科技（IT）工作者等專家返國，並表示一些俄羅斯人已經回國。

但下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）今天明確表示，當局不太願看到他和其他人認為是叛徒的俄羅斯人回國。

沃洛金告訴國會：「如果他們現在開始返回，但已發表了反對國家的言論並為烏克蘭武裝部隊提供資金，我們當然要立刻選個地方把他們派到那裡。」

「此類行為涉及刑法第275條叛國罪，我們可能…談論的是礦山，我們需要找到天氣更固定、沒有夏天的地區。」

身為蒲亭總統盟友的沃洛金昨天建議，這些人應被送往以共產時期古拉格（Gulag）集中營聞名的馬加丹（Magadan）遠東地區。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1121012