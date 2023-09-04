新北市立黃金博物館將於9月16日舉辦古蹟日系列活動，帶領民眾走逛創建於明治31年（西元1898年）的金瓜石神社。（新北市立黃金博物館提供／張志康新北傳真）

為響應全國古蹟日，新北市立黃金博物館將於今年9月16日推出「神社尋幽趣-金瓜石神社古蹟日活動」，系列活動包括講座與走讀，帶領民眾實際走訪文化資產，了解其歷史價值。

黃金博物館館長林文中表示，金瓜石神社創建於明治31年(1898)，為當時的礦山經營者為了安定民心所興建，也是臺灣最早由民間所設立的神社。1930年代的礦業公司，曾經出資整建神社社殿，並在周邊種植觀賞植物、設置噴泉等休憩所。二次戰後，神道信仰隨著日人遣返而在礦山消失，遺址目前僅存兩座鳥居、幾盞石燈籠，以及社殿的地基與樑柱。

2022年，台電公司與新北市政府文化資產審議委員會，經過幾年的討論規畫，以最小干預原貌的方式完成現況修復，也出土數件第一代鳥居、手水缽與噴水池等殘片，見證前述歷史調查的真實性，也說明金瓜石神社超過百年的時代意義。

黃金博物館透露，今年9月16日將有一系列的古蹟日活動，包括上午10時至12時由張靖委老師進行「金瓜石神社的再認識」室內講座，下午14時至16時則是由張興傑建築師實地帶領民眾走訪遺址現場，進行「金瓜石神社的地景再現」走讀，讓民眾深入了解神社的興建背景，以及古蹟修復過程的新發現。

黃金博物館表示，本次體驗活動為免費參加，不收取任何費用。報名連結會在4日中午12時在黃金博物館的臉書公布。上午的講座限量40人，下午的走讀限量20人，歡迎民眾踴躍報名。

此外，配合古蹟日活動，民眾凡9月5日起於博物館「金采賣店」或「共學館」選購《金瓜石神社與山神祭》1書，皆享有8折優惠。上下午的課程講師也會針對課程內容進行有獎徵答，答對的民眾將有機會獲得「神社小書包」或是「筆袋及金鉛筆」作為小獎品。