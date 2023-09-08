文化部長史哲今天訪視台中市「市定古蹟張廖家廟」及「聚落建築群原清水信義新村」，他表示，台中市在「歷史五期」計畫，共提報國、公有申請40案，獲核定34案，由文化部補助3.6億元，為全國第3高。他強調，再加上近年瞻基礎建設及「歷史四期」，文化部已投入中市文化資產保存修復經費15.4億元。

史哲表示，「歷史與文化資產維護發展計畫」實施至今已18年，全國古蹟、歷史建築等有形文化資產數量已高達2874處，為解決近3年縣市申請文資保存相關案件，因預算不足有447件申請案未審退回，文化部與各縣市務實檢討，提出「歷史五期」（113年至118年）計畫，獲行政院核定159.44億元，創各期最高。

史哲說，文資局為加速執行期程已完成首批審查，各縣市433件申請案，已核定補助357案、總經費59.9億元，其中文化部補助36.9億元，創歷年最高。

訪視行程由立法院副院長蔡其昌、立法委員張廖萬堅、國防部空軍司令部眷服組上校阮朝卿、台中市副市長黃國榮等人陪同。

西屯「市定古蹟張廖家廟」，文化部自2015年起持續協助管理維護、規劃設計及修復工程，總計補助達2748萬元；「聚落建築群原清水信義新村」位於海線， 2008年公告為「清水中社考古遺址」， 2014年更名為「台中清水眷村文化園區」，於2019年登錄為聚落建築群，「歷史五期」補助修復工程1.05億元。