國民黨北市議員張斯綱今開記者會，爆料民進黨立委張宏陸的台北教育大學資訊科學系碩士論文涉嫌抄襲，系統比對重複比例達26％。對此，張宏陸回應，他的論文絕對經得起考驗，數字會說話，且他初選時就以用Turnitin（論文原創比對系統）跑過資料，相似度僅16％，只有一個單項為3％，其餘只有1％。

張宏陸表示，他的學校說該論文沒有問題，民進黨當初在初選登記書表上就要求對學倫切結，因此他自行以國際認證的Turnitin比對，排除引用資料、參考書目，相似度數據僅為16％。

張宏陸進一步指出，Turnitin相似度到底多少算抄襲？若文章相似度超過30％，但仔細檢查每一個單獨檢測來源，都發現低於5％，他質疑，張斯綱是用什麼軟體比對，按照國際標準，就算30％，若仔細檢查每一個單獨檢測來源，都發現低於5％，一般不會被認為是抄襲，張斯綱把16％亂說成26％，難道不知道不管是16％或26％都不算抄襲嗎？

張宏陸批評，張斯綱的莫名指控根本是一種「認知作戰」，先抹黑再說，藉此打擊他，把民進黨拉下水，但爆料者真的是又壞又笨，明明知道這是不實指控，卻還是為了選舉蹭聲量摶版面，甘願成為別人的打手，他相信科學證據會說話，他的論文絕對沒有問題，

張宏陸感嘆，每到選舉，國民黨就只會抹黑，像上屆選舉時，他為了照顧母親幾乎花掉所有薪水，對手林國春卻因他存款少，指稱他的財產流向不明有問題，就是一成不變、不擇手段、是非不分的惡劣手法。