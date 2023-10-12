科慕觀音廠12日防火磚崩塌釀2死1傷，北區職安中心勒令停工將調查究責。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

美商化學大廠台灣科慕公司桃園觀音廠8月關廠，近期執行廠區清理復原作業，豈料今發生工安意外，外包商敲除反應爐內防火磚時整面崩落砸傷工人，釀2死1傷。桃園市勞檢處表示，北區職安中心到場調查，將就事業單位是否違反《職業安全衛生法》規定，致發生勞工死亡，追究相關責任，現場已命科慕就發生災害的作業及場所部分停工。

勞檢處說明，經查台灣科慕公司觀音廠為甲類危險性工作場所，權責機關為北區職業安全衛生中心。今日上午8時10分發生工安意外，獲報後勞檢處立即通知北區職安中心，該中心初步說明案發處所位於該公司觀音廠，承攬人為高烽築爐工程有限公司，承攬工作為氯化流體床反應爐內隔熱磚敲除工程，案發前該工程已進行約2周。

今共有3人於氯化流體床反應爐內進行內側隔熱磚敲除作業，其中2人於下方扶持移動梯，1人於移動梯上從事隔熱磚敲除，作業時因側面隔熱磚突然倒塌、崩塌，掉落的隔熱磚壓住位扶持移動梯的陳男與梁男，經搶救後後由救護車分別醫急救，仍不治身亡。

勞檢處表示，北區職安中心已於今日派員前往現場調查，將就事業單位是否違反《職業安全衛生法》規定，致發生勞工死亡，追究事業單位相關責任。至於應變處理情形，北區職安中心已令事業單位就發生災害的作業及場所部分停工。