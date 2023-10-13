針對屬於重症的腸病毒71型，食藥署已核准國內2大藥廠國光生技、高端疫苗產製的疫苗上市，民進黨新北市議員周雅玲今（13）日針對此事質詢衛生局長陳潤秋，希望新北市能夠在明年針對低收入、中低收入或特殊環境的幼兒試辦施打，並表示台北市已編列預算，呼籲新北不應太保守；陳潤秋則回應，將會研議。

周雅玲表示，新北市近2年來針對6周至24周的幼兒擴大輪狀病毒疫苗補助，很值得肯定，因為保護國家幼苗責無旁貸，尤其是地方政府針對幼兒疫苗是最直接也最有幫助的，不過對於剛核准上市的腸病毒71型疫苗，希望新北市衛生局也能在明年來嘉惠新生兒。

陳潤秋回應，用公費補助疫苗通常會經過專家研議，最重要的是先看中央ACIP委員會對於整體疫苗做跨領域的討論與排序，當時針對輪狀病毒疫苗列入時，在有限的經費可以補助的時候，ACIP委員會已經有推薦，但因爲71型疫苗今年剛推出，所以這部分專家還在檢視推出的狀況，當然新北市也是很關心。

但周雅玲認為，台北市明年已經編列好預算，要朝這個方向邁進，但新北市卻還要等到疫苗成熟穩健之後才敢施打，雖然這是剛上市的疫苗，如果有不成熟或危險性，何以台北市敢放手去做？而且有食藥署的上市核准函背書，要對食藥署核准的疫苗有信心，新北市不應該太保守。

陳潤秋說明，每個縣市本身做法不同，台北市的人均預算是新北的1倍，當然經費是其中的考量之一，還要考量危險性跟功效性，所以才會希望在ACIP委員會推薦後再來施打。

周雅玲則希望，既然有食藥署的背書，疑慮應該可以降低，因此建議衛生局明年可以有針對性的試辦替低收入、中低收入戶或特殊環境的幼兒施打；陳潤秋表示，只要是對孩子有幫助的都會非常重視，也承諾會做研議。