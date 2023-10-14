張景嵐（右）、李懿前進印尼東爪哇島。（八大提供）

八大《世界第一等》張景嵐、李懿閨蜜搭檔出國冒險，2人前進印尼東爪哇體驗與蛇共舞，在抵達目的地前，張景嵐透露與蛇共舞是她此趟印尼之旅最期待的表演，但製作單位卻要兩人跟著舞者先一起替蛇洗澡，兩人一度洗到全身虛脫，張景嵐更累得對蛇語無倫次喊道：「我剛洗好，你不要給我趴在地板上玩。」

李懿表示：「我們洗三條蛇大概快一小時！」最後她和張景嵐成功與蛇共舞，而這過程卻讓張景嵐覺得像在重訓，她說：「蛇的重量就像是我身上扛了一個軟槓，重點是蛇會時不時從我臉龐竄出來擋住視線，增加跳舞難度。」

張景嵐、李懿這次前往印尼探訪傳統舞蹈「虎面孔雀羽冠舞」，同時這也是世界上最大的面具舞蹈。抵達前，導遊介紹該面具大到可以坐一個人在面具上，李懿雖然大膽挑戰，坐上去後卻全身僵硬，張景嵐忍不住形容「差點以為李懿是雕像」。

李懿說：「我感覺有像小時被『飛高高』的感覺，我從頭到尾都沒有呼吸，很怕我一呼吸就亂了方寸。」看到操弄面具將李懿高舉的達人，張景嵐便好奇問對方：「李懿比起其他坐在面具上的人來說，體重算輕還是重？」達人竟回應：「有一點重！」讓李懿瞬間臉色大變，無奈說：「哥，你會不會聊天。」

不過，兩人對於能親眼見到巨型面具仍感到震撼，在得知達人必須用咬牙方式撐起面具後，更直呼「不敢相信，好威風」，在看完一連串的表演後，李懿也敬佩說：「我覺得很棒的一點是這麼累，太陽這麼大，他在38度的高溫中頂著30幾公斤重的面具，卻從頭到尾都笑容滿面，不會感覺到他很累。」

張景嵐也說：「他有一種反差萌，表演的時候有氣勢，面具拿下來後又很溫柔的微笑。」看著對方，李懿也忍不住告白：「是我的菜！」