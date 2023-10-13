台中市議員林昊佑指出，台中市大道國中校園9月間有蛇出沒，要求市府針對所有校園安全檢查，避免師生被蛇咬。（張亦惠攝）

市議員林祈烽日前接獲西屯區龍潭里里民眾陳情，住家附近有雨傘節毒蛇出沒，通報委外廠商到場後，毒蛇因竄逃到隔鄰無人居住的民宅。（林祈烽提供／張亦惠台中傳真）

4到11月是蛇出沒高峰期，議員林祈烽接獲通報，有毒蛇鑽進無人民宅，屋主拒開門，憂成蛇窩；議員林昊佑則表示，花浪蛇在校園出沒，蛇影幢幢造成人心惶惶，要求市府盤點學校環境，避免蛇類棲息。

市議員林祈烽日前接獲西屯區龍潭里里民眾陳情，住家附近有雨傘節毒蛇出沒，通報委外廠商到場後，毒蛇因竄逃到隔鄰無人居住的民宅無法捕捉，聯繫屋主請求協助，鄰居卻以大門年久失修，擔心開門後門會垮掉無法再關上，因此拒絕讓廠商進入抓蛇，詢問法制局長李善植此舉是否違法？

李善植表示，一般民宅雖沒有人居住，所有權人還是擁有住居的空間，廠商或一般人不能強制進入。農業局長張敬昌表示，將會同當地里長或地方人士，與屋主協調入內捉蛇。

林昊佑也指出，台中市大道國中校園9月間也有蛇出沒，校方通報教育局，教育局卻要求校方自行購買捕蛇籠處理，他介入後農業局才緊急派人送去蛇籠，要求教育局對所有校園安全檢查，確認其他校園是否也有蛇出沒狀況，避免有師生被蛇咬。

張敬昌表示，已有前往校園會勘，捕捉到一條花浪蛇，將針對校園環境提出改善意見，也建議定期清除雜草，枯樹移除後洞穴、空洞等空隙填補，排水溝、地下水道、排水孔定期清理，降低蛇鼠棲息。