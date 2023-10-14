新北電競基地今年推出「電競學堂Spotlight」，針對幕前、幕後及科技趨勢三大主軸，規劃20個主題課程，吸引民眾爭相報名。經過數個月專業培訓，今（14）日舉辦成果發表，由學員分享如何運用所學自辦賽事《專瓦盃：特戰英豪電子競技公開賽》，並藉由企業交流會了解投入電競產業的核心優勢，強化關鍵競爭力。

經發局副局長黃碧玉表示，新北市自2018年起領先全台地方政府，於三重成立「新北電競基地」，迄今5年培育超過3500人次學員，為協助民眾掌握產業趨勢技術及科技新知，今年針對初學者及有進修需求的企業從業人員，獨家規劃「公開班」與「企業班」兩大類型，透過專業師資及成功經驗分享，讓學員在20個主題課程中習得產業必備技能。

而本次由學員自辦的賽事《專瓦盃：特戰英豪電子競技公開賽》，讓學員們從活動企劃、主播、製播、影音製作剪輯、設計等多元面向，發揮自己的強項，靈活運用課程所學，充分展現自身優勢。

參與「專瓦盃」賽事籌辦的林學員表示，由於對電競產業的職涯發展充滿好奇，於是利用大學暑假期間報名基地課程，在學習過程中發現自己對主播賽評有極大興趣，並嘗試運用所學參加主播賽評網路選秀節目《你行你上第二季》，有幸成功獲得佳績。

任職於壽險產業的張學員表示，對基地電競課程有濃厚的興趣，於是利用工作之餘的時間參加全系列20個主題課程，透過「專瓦盃」實作參與，以及基地提供《2023 亞洲電競公開賽線下總決賽》的實習機會，體驗到實際賽事規劃與執行，希望未來能夠持續參與更多活動企劃相關課程，將興趣培養成自己的一技之長。

經發局強調，新北電競基地將持續開設電競課程，培育產業人才，此外也將陸續辦理10月27日女性電競講座及10月28日電競專題講座等相關活動，持續為電競產業注入活力，帶動全台電競產業發展向上。