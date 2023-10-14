下半季淘汰指數只剩1的富邦悍將，14日靠著恩力7局好投，曾峻岳、富藍戈聯手守成，加上王勝偉生涯首次棒打老東家，在3局敲出致勝2分炮，以3比0擊敗中信兄弟，中止4連敗。

富邦在爭取全年度第一已提前遭淘汰，與暫居全年度第1的味全龍有13場勝差，想要打季後賽只剩爭取下半季冠軍一途，但淘汰指數只剩1的富邦剩餘比賽都不能輸，還要看別人的臉色。

今天富邦靠著恩力7局好投帶領，雖然前2局狀況較多，但都能及時回穩，最終用88球繳出優質先發，投出三振、保送各3次，僅被敲2支安打無失分。

總教練丘昌榮賽後認為，恩力此役內容相當好，用球數也十分精簡，他打趣說，開賽可能因為球迷太多、太興奮所以太用力，手有點跟不上身體，後來投手教練羅曼適時提醒後就做出調整。

恩力表示，開局亂流不是像丘總開玩笑的那樣，但這種狀況是打球過程中都會遇到的，「重點是在比賽中有調整回來，這是今天表現好的地方。」

只投88球就收工，恩力解釋沒有續投的原因，「投到7局後段球變的比較平、球質也有下降，位置也偏高起來，加上當時比數接近，不希望續投造成球隊緊張局面，就把後面任務交給牛棚投手。」