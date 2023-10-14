2024年總統大選「藍白合」會議登場，國民黨拋出初選主張，雙方暫無結論。前立委郭正亮認為，民眾黨不可能接受沒有民調的初選，但是國民黨好歹也提出方案了，就讓社會輿論的壓力來逼兩黨做妥協。

針對藍白合，郭正亮14日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，第一次是各提方案，這叫比賽風度，第二次就叫精算勝率、比賽究責。

郭正亮接著指出，民眾黨當然認為要全民調，國民黨提出初選方案則比照美國的民主初選。問題是，以前新黨辦過民主初選，就造成遊覽車動員，社會觀感就是不好。遊覽車動員也沒什麼不對，因為動員能力也是選舉的資源，當然國民黨認為要突顯組織和資源的優勢，所以總要有制度來表達。

郭正亮舉例指出，2000年總統大選，當時國民黨立委、議員、縣市長最多，而且當時是國民黨兵強馬壯、最有錢的時候，國民黨參選人連戰還不是選到第3名。

郭正亮點出，民眾黨不可能接受沒有民調的初選，所以最終就是要來談比重，只有這樣才有妥協的可能，不然怎麼談？不過，至少國民黨提出方案了，至於接下來各占多少比重，就讓社會輿論的壓力來逼兩黨做妥協。