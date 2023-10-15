15日是134屆廣交會首日，廣東「上翻門支撐」業者：鴻力科技技術總監黃添輝15日受訪時指出，個人感覺「回來了，外貿整個狀態回來了，已經恢復疫情前的狀態」。

鴻力科技擁有歐盟、德國、波蘭等國家專利，具備自主研發優勢，其支撐產品出口歐美、中東等世界多國與地區，外銷占該公司營收比重逾九成。鴻力科技是產銷一體的公司，自2006年開始研發「上翻門支撐」領域，2008年起行銷海外市場，幫助許多國際大廠OEM（原廠代工）。

針對133屆與134屆廣交會的差異，擁有海內外10多年參展經驗的黃添輝指出，在本屆展會看到很多老朋友，133屆外國客戶當時不清楚大陸疫後的狀態，所以沒來，「但是134屆這些客戶走出來了，我們活過來了，大家都熬出頭了」。

黃添輝表示，「守了三年的疫情，外貿企業終於走出來了」，許多客戶也確實需要見見老朋友。因為疫情因素，直到134屆才看到三年不見的老客戶，雖然雙方能夠透過視訊溝通，但面對面交流的感情厚度更濃。

黃添輝又指，廣東實施外國人144小時過境免簽政策，也讓客戶來訪更便捷。

至於「上翻門支撐」產業外貿熱度，黃添輝表示，外貿感受是「熱」，確實沒問題，個人感覺「2024年會更好」。因為134屆是代表2024年初的訂單，2024年3月廣州還有國際家具博覽會（CIFF），4月則有135屆廣交會，這兩個展會絕對會更加不一樣，也絕對會比2023年更好。

疫情期間，鴻力科技也力求改革，針對技術領域做出許多創新，黃添輝也預告鴻力科技將在CIFF上推出新產品。展望大陸內需市場，鴻力科技計畫2024年開拓大型櫥櫃客戶。