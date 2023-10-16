一名男子14日晚間在屏東枋寮鄉大馬路驚見一灘血跡，循線便發現一條受傷眼鏡蛇。(摘自記者爆料網)

「怎會有一灘血！」一名男子在屏東枋寮鄉大馬路驚見一灘血跡，一度擔心是否有民眾發生意外，四處查看竟發現，血跡竟是來自一條眼鏡蛇遭輾，觀察蛇活動力很低，感覺受傷很嚴重，恐怕凶多吉少。

拍下影片的男子表示，14日同事在屏南工業區工作結束，晚間7點多準備離去，無意間發現地上有一灘鮮血，還以為有人發生車禍，但現場沒有傷者，後來循著血跡持續觀察，發現竟是一條眼鏡蛇被輾過，當時立即打119求援，但感覺牠受傷非常嚴重。