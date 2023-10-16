新北市代理市長劉和然歡迎跑友報名參加萬金石馬拉松。（新北市政府提供）

國內唯一且第1個獲世界田徑總會金標籤認證的萬金石馬拉松，新一屆賽事預計在明年3月17日登場，主辦單位16日舉辦賽事報名啟動記者會，宣布本屆賽事17日中午12點到31日中午12點開放報名，僅有1萬1千個參加名額，11月1日下午6點於官網公布抽籤結果。

萬金石馬拉松16日賽事報名啟動記者會，公布報名時間，呼籲跑友把握時間報名，新北市代理市長劉和然出席力挺賽事並表示，萬金石馬拉松沿新北市最美麗的海岸線為賽道，這次特別舆旅遊平台KLO0K聯手推出「萬金石跑旅專案」，提供跑友專屬折扣，邀請大家参加賽事之餘，持續探索北海岸之美，享受運動與觀光的全新體驗。

新北市政府體育處補充，亞洲三大設計獎為韓國K-DESIGN、香港DFA亞洲最具影響力設計獎和臺灣金點設計獎，萬金石馬拉松除了金標籤認證與綠色永續為全台路跑賽事領頭羊，2023年視覺設計更以新潮前衛的漫畫拼接風格，大膽創新馬拉松運動意象，榮獲DFA亞洲最具影響力設計獎異獎及臺灣金點設計獎標章，2024年賽事視覺持續與曾獲德國iF設計獎的設計師彭冠傑合作，首次嘗試以3D動畫呈現，將各種平面元素建模重组，並結合萬金石特色景點包括萬里隧道、女王頭、在地食材及山海景觀等元素，打造多樣化的組合式設計，帶給跑者不一樣的全新感受。

2024新北市萬金石馬拉松報名登記時間為10月17日中午12點起到10月31日中午12點止，11月1日下午6點於官網公布抽籤結果，更多相關訊息可上「新北市金石馬拉松」官方網站及臉書粉絲團查詢。