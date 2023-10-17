食藥署每周例行公布邊境檢驗不合格食品資訊，日本進口鮮葡萄連續兩周上榜。（食藥署提供）

食品藥物管理署今（17）公布最新食品邊境檢驗結果，知名品牌「康寶」也上榜，由雙城美式餐廳自美國進口荷蘭醬，遭驗出環氧乙烷殘留，已於邊境退運或銷毀。日本葡萄則是連續兩周上榜，近半年已有4批農藥殘留違規，目前針對所有進口業者皆採20％到50％加強抽批。

食藥署每周例行公布邊境檢驗不合格食品資訊，日本進口鮮葡萄連續兩周上榜。繼上周一批250公斤驗出農藥殘留後，本周又有一批由「日本市場股份有限公司」進口的620公斤日本葡萄，遭驗出殘留農藥Cyclaniliprole 0.01 ppm。

食藥署副署長林金富表示，這款農藥在台灣準用於蘋果、梨子和茶葉，但並未申請使用於葡萄，因此不得檢出；近半年來日本進口葡萄已累計第4批不合格，目前整體維持加強抽批（20％到50％）。

知名品牌康寶（Knorr）也出現在邊境檢驗食品不合格名單上。由「雙城美式餐廳有限公司」自美國進口的荷蘭醬，共34.25公斤（約40罐），遭驗出殘留農藥環氧乙烷0.4 mg／kg。環氧乙烷被列為一級致癌物，台灣法規為不得檢出。林金富說明，同產地、同號列產品近半年累計2批不合格，該進口業者是首次違規，已從一般抽批（2％到10％）調整到加強抽批（20％到50％）。

另外，一批由「珞馨國際貿易有限公司」自巴基斯坦進口的冷凍三點蟹，遭驗出重金屬鎘1.1 mg／kg，超過法規限量0.5mg／kg。林金富說明，螃蟹是雜食性動物，若食物或環境有汙染，就會在體內累積；針對該業者進口同產地、同號列產品，提升為加強抽批（20％到50％）。