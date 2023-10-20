受到中國全面停止水產品輸入影響，日本水產品加工作業也受阻。日本政府評估將水產加工作業納入受刑人的勞務。

TBS電視台報導，中國對日本水產品祭出禁令前，大部分的日本扇貝先輸往中國，在當地進行去殼等加工程序再銷往美國。

中國為反制福島第一核電廠的「核處理水」排海，8月底開始全面停止日本水產品輸入，也影響日本扇貝在中國加工作業。

日本放送協會（NHK）報導，為因應變化以及確保加工人手穩定，日本農林水產大臣宮下一郎今天表示，已跟法務省開始研擬讓受刑人到監獄外進行扇貝加工作業的可能性。