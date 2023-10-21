大陸河南省新鄉市一名14歲少年，日前誤喝除草劑百草枯，但因害怕被罵，決定隱瞞此事，2天後經醫師診斷發現，他的口腔、食道直至胃部都被嚴重腐蝕，還有急性腎衰竭，如今治療近一個月，仍在住院觀察當中。

綜合陸媒報導，少年凌晨口渴，半夢半醒之際在家中的窗台找到一瓶液體，喝下一口百草枯，結果由於害怕被罵，決定隱瞞此事，直到2天後被父母發現異狀，立刻將他送醫治療。

新鄉醫學院第一附屬醫院醫師王志遠指出，少年到院查出口腔、食道直至胃部都被嚴重腐蝕，伴隨急性腎衰竭，為他前後進行11次血液灌流、2次血漿置換，連續13天血液透析（洗腎）。

如今少年治療近一個月，情況仍未好轉，他在住院後曾表示，「有點呼吸不順暢，不能大口呼吸。」王志遠透露，少年還需住院觀察一週左右，根據病情評估能否出院，「具體往後會發展成啥樣還真不好說，因為他需要時間。」

據悉，百草枯又稱巴拉刈、克蕪蹤、草鯊，目前已被世界多國禁用。《中時新聞網》報導，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，小於15mL、20％的巴拉刈，就可造成猛爆性中毒，患者會因多重器官衰竭，而在數天內休克、呼吸衰竭死亡。

由於巴拉刈的毒性，會對人類、其他動物帶來很高的死亡風險，農委會2017年10月5日預告禁止民眾販售、使用，直至2020年2月1日起正式生效，販賣禁用農藥最高可處5年以下有期徒刑，併科新台幣500萬元以下罰金；使用禁用農藥，最重可處15萬元以下罰金。

巴拉刈帶有劇毒，一旦喝下、不當接觸就有很高的死亡風險，2020年已被農委會正式禁止販售、使用。（圖／報系資料照）

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