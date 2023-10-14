男星楊奇煜（小煜）曾是男團Lollipop成員，2020年7月宣布情定「最美護理師」言兒，夫妻倆婚後育有2子，家庭生活美滿。昨（13日）言兒突PO住院開刀的照片，令粉絲擔憂不已，好在她術後恢復良好，目前已出院。

言兒13日表示，開刀前一天吃太多引發腸絞痛，一路從半夜拉肚子到接近早晨，緊接著就送進手術房動鼻竇炎手術，術後痛又暈，無法說話、喝水和飲食，整整一天都昏昏沉沉地躺著，全靠老公小煜照顧，堅持每2小時換藥、擦鼻血、貼紗布、冰敷、加濕器持續加水怕她口乾舌燥，讓言兒感動地表示：「先生超級無敵怕血，平常只要一個小割傷他就說不敢看，在這次的照顧下，他完全沒有半句怨言，也沒有表現畏懼的樣子，我自己看到自己的鼻血用噴的我都快暈倒了，真的很佩服他的勇氣，真的又長大了！」

言兒已出院。（圖／IG@panaiyen）

言兒還透露，這幾天在醫院睡覺，半夜時小煜突然跳起來，她跟著被驚醒，問發生什麼事，老公微笑地表示睡飽了，但一早就冒疲態，出院後才知道原來她打鼾聲太大，把小煜震到睡不著，心疼老公為了讓她多休息而選擇不說，「都不知道那幾天他怎麼過的」，讚美小煜是神隊友、專業的護理師，個性溫暖又man，還會推輪椅帶她去曬太陽。