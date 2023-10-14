南韓知名女團TWICE去年打破7年魔咒全員續約，成員們陸續發表個人SOLO專輯或進行小分隊活動，但來自台灣的成員周子瑜，一整年都沒個人活動，讓粉絲心理不平衡，氣得派出兩輛LED螢幕卡車停在JYP大樓門口抗議。

日前有大陸粉絲公開TWICE成員從今年1月至10月的個人活動，發現其他8位成員都有各自的行程，唯獨周子瑜沒有任何的個人活動，讓粉絲心疼不已，於12、13日出動兩輛LED螢幕卡車停在JYP大樓門口，用韓文表達訴求「我們希望子瑜可以得到她應有的待遇，請珍惜子瑜。2023年唯一沒有個人活動的TWICE成員，請給子瑜一些活動安排吧！為了團體完整義氣續約，換來的是毫無個人活動，這樣的結果讓粉絲心痛。」

The trucks have arrived🚚



Date: 10.12-13 10am-6pm KST

2 Double-sided LED trucks

Location: In front of JYP building pic.twitter.com/pdq7fmZGSV — ChinaTzuyuBar_周子瑜吧 (@ChinaTzuyuBar) October 12, 2023

文中更呼籲：「無論美貌、人氣，還是敬業精神，子瑜都是難得的寶藏女孩，希望貴公司能夠好好珍惜她，給她匹配於自身價值的發展規劃，子瑜妳在我們心中是最珍貴的，粉絲們會一直為妳應援，請繼續發光發熱，做自己想做的事，在JYP公司努力十年的、不斷進步的、背井離鄉的孩子，作為粉絲為『TWICE唯一無個人活動成員』的待遇感到難過」。

目前周子瑜、JYP尚未針對此事回應，而子瑜媽黃燕玲5日在社群發文「充滿虛偽，言辭如風吹，謊言編織，如浩瀚星空。你的承諾，像泡沫一樣，觸碰即破，難以相信。猶如風中蒲公英種子，飄渺不定，隨風起舞。語言的巧妙，宛如小說家，編織著謊言，言語如迷宮，總是迷失其中，尋找真相之路，難以尋覓」，被部分網友解讀為替女兒抱不平，但子瑜媽隔日發文闢謠，表示是接觸宗教後有感而發的勸世文，勿對號入座。