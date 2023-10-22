民眾黨總統參選人柯文哲28日恰好也在高雄辦簽書會。（柯宗緯翻攝）

國民黨總統參選人侯友宜28日將在高雄舉辦首場萬人造勢，而民眾黨總統參選人柯文哲當天恰好人也在高雄辦簽書會，侯、柯是否有望碰頭談藍白合，留給外界想像空間，但據了解雙方時間對不起來，因此合體機率可能不高。

國民黨總統參選人侯友宜28日在高雄捷運鳳山西站旁舉辦高雄首場萬人造勢大會，屆時漢子、禿子、燕子將再度合體營造大團結氣勢，預料為晚會創造一波高潮。

侯友宜高雄萬人造勢活動原本是晚間6時進場，但臨時改成晚間5時進場。另方面，柯文哲將於28日晚間7時至9時在高雄誠品大遠百17樓書區中庭舉辦簽書會。侯、柯不約而同都在高雄有行程，也留給外界是否合體的想像空間。

不過，據悉，侯友宜造勢活動，配合電視台轉播，而整體活動時間提早，預計6時至8時舉行，而侯結束活動後，就會北上；柯文哲的簽書會直到晚間9時才結束，因此雙方碰面機率較小。

民眾黨中央委員林富男證實，柯文哲當天確實有此簽書會行程，但後續是否有其他行程不清楚。藍營人士則說，目前沒有侯、柯在高雄碰面的規畫。