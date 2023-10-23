大陸農業農村部總農藝師、發展規畫司司長曾衍德23日表示，今年大陸糧食生產克服黃淮罕見「爛場雨」、華北東北局地嚴重洪澇、西北局部乾旱等災害影響，產量有望再創歷史新高，連續9年保持在1.3兆斤以上。

澎湃新聞報導，曾衍德指出，夏糧早稻豐收到手。夏糧產量2922.6億斤，比上年略減25.5億斤，仍處於歷史第二高位。早稻產量566.7億斤、增加4.3億斤，連續四年增產。秋糧增產已成定局。秋糧面積穩中有增，除局部受災外，大部分地區光溫水匹配較好，總體呈增產態勢。大豆油料擴種成果鞏固。大豆面積連續2年穩定在1.5億畝以上，落實大豆玉米帶狀複合種植面積2000萬畝。油菜籽面積、產量實現雙增，花生、油葵等其他油料作物也呈穩產態勢。

報導稱，前三季度，豬肉產量4301萬噸，同比增長3.6％。9月末大陸能繁母豬存欄4240萬頭，產能較為充裕，後期市場供應有保障。牛羊禽肉全面增產。牛羊禽肉產量2673萬噸、增長4.4％，禽蛋產量2552萬噸、增長2.1％，牛奶產量2904萬噸、增長7.2％，大陸水產品產量4733.6萬噸、增長4.8％。蔬菜水果供給增加。10月上旬大陸蔬菜在田面積1億多畝、同比增加140多萬畝。水果產量穩定、品種豐富。總體看，「菜籃子」市場供給充足、價格平穩。

報導稱，截至9月底，大陸中西部22個省63.5％的監測物件已消除返貧致貧風險。大陸中央財政銜接推進鄉村振興補助資金用於產業發展比重已達到60％。就業幫扶任務超額完成。全國脫貧勞動力（含防止返貧監測物件）務工規模3297萬人，超過年度目標任務277.8萬人。東西部協作和社會幫扶深入開展。

此外，1—9月規模以上農副食品加工業增加值同比增長0.4％。9月，農業產業化國家重點龍頭企業採購經理人指數（PMI）為62.8％，企業對後市信心增強。農業功能價值不斷拓展。前三季度鄉村休閒旅遊穩步恢復。農產品網路零售額保持兩位元數增長。大陸國家統計局資料顯示，前三季度農村居民人均可支配收入15705元人民幣，扣除價格因素實際增長7.3％。