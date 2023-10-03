國內自110年1月1日起實施「豬肉原料原產地標示」，無論是進口或國產豬肉食品，皆應標示豬肉或可食部位原料之原產地（國），如標示不實可依《食安法》裁處。食藥署與地方衛生局今年截至9月底共查獲9件不符規定，其中桃園市新興冷凍食品混用美國和加拿大豬肉製成火鍋肉片，但產地僅標示加拿大，遭依《食安法》移請檢調偵辦。

食藥署副署長林金富說明，今年截至9月底，共完成查核豬肉及豬可食部位原料標示3萬7216件次，發現9件標示不符規定，包括8件為應標示豬肉原料原產地但未標示，另有1件為標示不實；其中7件共裁處21萬9000元，其餘2件由地方衛生局查辦中。

林金富說明1件標示不實情形，食藥署於9月27日與桃園市衛生局共同查獲，新興冷凍食品有限公司購入美國冷凍豬前腿肉，製成豬火鍋肉片（重組肉），並與加拿大豬前腿肉混製成「豬火鍋肉片（重組肉），但外包裝原料原產地僅標示「加拿大」，沒有標示美國。

林金富說明，桃園市衛生局已命業者下架回收違規產品，責令業者於10月2日前改正標示，使得販售，並依《食安法》第15條及同法第49條第1項規定，移請檢調偵辦；另查該業者紙本交貨資料與電子申報交貨不符，後續由衛生局依法處辦。

自110年1月1日起，不論進口或國產含有豬肉或豬可食部位原料者，所有包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所供應的食品，都應依規定標示其豬肉及豬可食部位原料之原產地（國）。如有應標未標，可依《食安法》第25條裁處3到300萬元；如有標示不實，涉違反《食安法》第28條，可罰新台幣4到400萬元。