美豬洗產地風波引起全民關注，台中市與台北市6日率先公布違規業者，其中不乏知名連鎖店如六扇門、三顧茅廬、潮味決。對此衛服部次長王必勝晚間發文表示，此事件就是桃園兩廠商標示不實，強調「台灣沒有萊豬」。

王必勝晚間在臉書發文，查獲標示不實的廠商，首先就是追回相關商品，地方政府都有掌握資料，前往受害店家查核回收，接著就是確認已被食用的商品是否有害。

王必勝說，相關庫存商品已經經過檢驗，沒有萊劑，無食用上危害。他說，自110年至今，食藥署查核豬肉及豬可食部位原料標示24萬4298件次，僅有77件違規，合格率99.7%，大多數廠商都是守法的，但總是會有害群之馬，蓄意利用標示不實來謀利，這些廠商除了予以罰款，也移送檢調法辦。

王必勝強調，這次就是食藥署主動出擊，提供名單並聯合地方政府稽查才查出不肖廠商，政府一直有積極把關，但鋪天蓋地而來的操作抹黑再次湧現，呼籲大眾理性分辨，別被操弄上當。