港明高中舉辦61周年校慶，校內一連3天舉辦捐血、歌手演唱會與運動會供師生同歡，72歲的退休女老師李淑媛返校參加老師接力賽，順利跑完百公尺獲全校教職員與學生喝采。

私立港明高中擁有全台中學運動會中，少見一連3天的系列活動，是歷屆港明畢業生難忘的青春記憶。首日與台南市捐血中心合作，捐血車開進校園，由師生一起挽袖參與捐血，作為校慶的公益暖身活動。

校慶次日開幕，校方大樓前搭建舞台，請來包括「叮噹」多組歌手開啟校園演唱會，校內的熱舞社、嘻哈研究社團擔任序幕表演，港名舞蹈成員都是街舞比賽得獎常客，今年還參加2023年全運會的市民之夜開場表演。

成軍12年的港明高中儀隊曾獲邀擔任職棒、職籃比賽開場表演團體，成為校慶表演要角。台南市長黃偉哲出席開幕式，許多學生興奮圍繞，爭相合影。

演唱會長達3小時，校方邀請小納豆擔任主持人，包括孫盛希、閻奕格、丁噹陸續登場演唱多首經典歌曲。學校老師也登台展歌喉。校慶晚宴席開40桌，有畢業已50多年的第一屆校友返校歡聚。

港明運動會去年舉辦教職員子弟接力賽受好評，今年續辦，其中教師組接力賽，72歲已退休多年的李淑媛，擔任最後1棒，在校長與同學們的歡呼陪同中衝回終點。她並表示，精神很好，腿也不酸，感覺100公尺距離太短，令在校師生敬佩。