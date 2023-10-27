警方今日上午通知郭男到案，訊後依恐嚇、傷害、妨害名譽、毀損等罪嫌函送。（新北市新莊警分局提供／呂健豪新北傳真）

新北市新莊區昨（26）日發生行人與機車的行車糾紛，被害者陳姓少年（16歲），因在過馬路時，向騎乘機車的郭姓男子（43歲）表示未禮讓行人將罰6000元，引起對方不滿而遭到毆打，事後警方調閱監視器，於今（27）日上午通知郭男到案，並依恐嚇、傷害、妨害名譽、毀損等罪嫌函送地檢署偵辦。

昨日晚間6時許，陳姓少年行走新莊景德路，正準備穿越馬路時，遇到騎乘機車的郭男，因陳男認為對方未禮讓行人，便向郭男表示將會被罰6000元，不料此舉激怒郭男，他竟將機車停在路邊，並從置物箱中拿出甩棍，尾隨陳男進入武聖廟旁巷子將其攔下，雙方發生口角後，郭男徒手毆打對方後逃逸。

事後少年由父親陪同向警方報案，郭男在口角過程中出言辱罵陳男，且毆打對方造成左臉受傷以及左邊耳機毀損，因此向警方提出恐嚇、傷害、妨害名譽及毀損告訴，警方受理後調閱監視器，於今日上午6時許通知郭男到案，訊後依相關罪嫌函送新北地檢署，另未禮讓行人部分，也將檢視影像依法告發。