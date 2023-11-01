今年9月、10月間，蔡姓、謝姓男子涉嫌向他人收購個人身分證，製作鴻海集團創辦人郭台銘參選總統連署書，宜蘭檢警調組成的查賄團隊，先是拘提謝男到案，諭令8萬元交保，10月31日拘提蔡男到案，檢方認為蔡男有逃亡、滅證之虞向法院聲請羈押，法院裁定5萬元交保，檢方今（1日）表示，不服法院裁定，將提抗告。

蔡男、謝男涉嫌收購身分證後，找來5名國、高中生協助偽造連署書，5名學生負責黏貼身分證照片、抄寫地址、偽造簽名等，查賄團隊10月27日拘提謝男到案時，還查扣16份連署書。

檢方認為，謝姓男子涉有偽造文書、違反個人資料保護法，以及總統副總統選舉罷免法等，謝男經檢察官複訊後，諭令以8萬元交保，而5名未成年的學生，由警方函送少年法庭審理。

10月31日查賄團隊再將逃匿的蔡姓男子拘提到案，經檢察官複訊後，認為蔡男犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證的事實，並有串證之虞，有羈押必要向法院聲請羈押禁見。

宜蘭地檢署表示，經法官訊問後，裁定蔡男以5萬元交保候傳，檢察官不服該裁定，將提起抗告。