近日台灣和大陸的網上都瘋傳一組照片，不管是微博，還是PTT都有網友轉發說「聽說是夫妻吵架的後果」，只見所有遊戲光碟片都被折成兩半，遊戲設備都被砸爛，超慘畫面讓網友全嚇歪，更有人評估這少說價值20萬。

一名網友在微博上轉發照片說，聽說是夫妻吵架。只見照片中滿是被折成兩半的遊戲光碟片，遊戲主機直接被暴力拆解，電腦螢幕也被砸爛，平板螢幕更是碎成蜘蛛網狀，整體畫面慘不忍睹。

恐怖畫面曝光後，吸引了6千多人朝聖，不少大陸網友看傻直呼，「這哪是什麼夫妻，是原告和被告的關係了吧」、「我熱愛打遊戲，看到這一幕眼眶都泛紅了，不知道事主還好嗎」、「她甚至貼心的將遊戲光碟片，從光碟盒子中，一片片拿出來掰斷」。

相關照片也在台灣瘋傳，一名網友在PTT上轉發表示「跟老婆吵架的後果」，引起熱烈討論，不少人看完直呼，這應該直接離婚了。「砸成這樣是恐怖情人了吧」、「 欸這如果是真的，比柯南所有殺人動機都還充足耶」、「情緒管理太糟了吧！不離婚早晚會出事」、「估起來大概20萬以上」。

由於畫面實在很扯，因此也有網友質疑這會不是創作出來的照片，如果真的是夫妻吵架，老婆砸成這樣真的有點誇張，而且氣瘋掉的時候，應該很難維持耐心，把遊戲光碟一片一片拆出來折斷。