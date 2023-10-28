近日一名消費者購買基隆知名糕餅業者的「芋泥球」食用後發現有異物感，發現竟然疑似是蟲子。圖為基隆市衛生局27日前往該店作業場所稽查之情形。（基隆市衛生局提供／徐佑昇基隆傳真）

近日一名消費者購買基隆知名糕餅業者的「芋泥球」食用後發現有異物感，發現竟然疑似是蟲子。圖為基隆市衛生局27日前往該店作業場所稽查之情形。（基隆市衛生局提供／徐佑昇基隆傳真）

近日一名消費者購買基隆知名糕餅業者的「芋泥球」食用後發現有異物感，發現竟然疑似是蟲子。圖為基隆市衛生局27日前往該店作業場所稽查之情形。（基隆市衛生局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆某知名糕餅店以芋頭相關產品聞名，入口即化芋泥球更是團購與伴手禮的首選。但近日有網友在臉書社團貼文爆料表示，吃下芋泥球時有異物感，以為是吃到包裝的錫箔紙，但吐出來竟有一隻「深色的蟲子」，也直呼品管不佳。對此基隆市衛生局27日晚間前往稽查，表示有存放等缺失，已開立限期改善單，11月1日後仍會複查。

當事人在臉書社團「爆料公社」貼文，只見照片衛生紙上包著一隻疑似黑色蟲子的物體，並表示是在芋泥球中吃到的，當事人說「本以為吃到脆脆的是錫箔紙，沒想到吐出來竟是完整的蟲」，覺得崩潰，而事後聯繫店家也願意賠償並寄送產品，但他心裡有陰影不敢再吃，只要求店家要注意品管。

對此基隆市衛生局表示，獲悉該案後，27日晚間立即派員前往該店抽驗自製芋泥球送驗確認衛生標準，並針對作業場所環境衛生、從業人員、設備器具、廢棄物處理、製程管理及品質管制等項目進行稽查。

衛生局指出，查核結果發現倉庫內物品放置地面、半成品或成品未區隔放置、未設私人物品放置專區、設備及器具未適當存放等缺失，現場開立限期改善單，限11月1日前改善完竣。而放置地面以籃框盛裝之「生芋頭」半成品，業者亦主動銷毀。雖然限期改善項目業者都已現場直接改善，包括重新設計流程改善， 但11月1日後仍會再次複查。

衛生局說，依據「食品安全衛生管理法」，若業者限期不改正，可處6萬元以上2億以下罰鍰，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止公司商號登錄。本案因消費者未提供發現有蟲的產品，無法重複檢視確認，所以抽驗其他的同款產品，除了追蹤檢驗結果外，也會持續加強稽查。

業者表示，芋泥球都是當日產製當日販售完畢，每天早上產製後，分別於門市販售及由黑貓宅配寄送給網路訂購之消費者，26日接獲民眾電話投訴網購芋泥球有蟲後，已立即檢視作業場所產製原料及全面清潔打掃及消毒，截至27日晚間9時未再接獲其他消費者投訴。