內政部長林右昌（右3）28日下午到中市紫微宮祭拜，並為爭取連任的立委莊競程（右2）造勢。（陳淑芬攝）

內政部長林右昌今天下午到中市紫微宮祭拜，並為爭取連任的民進黨立委莊競程造勢。林右昌力薦莊在地方交通、經濟及民生等政績，並強調，內政部推動4年400億元預算，其中「市區道路人本環境建設計畫」要建立以人為本的優質生活環境，希望鄉親力挺莊連任，把地方建設做得更好。

內政部長林右昌（2排左4）28日下午到中市紫微宮祭拜，致贈「澤厚民豐」匾額給廟方，並為爭取連任的立委莊競（2排左3）造勢。（陳淑芬攝）

林右昌由立委莊競程等人陪同到中市北屯區紫微宮祭拜，並致贈「澤厚民豐」匾額給廟方，與鄉親合影、並為莊造勢。

林右昌強調，內政部推動提出4年400億元預算，其中，推動「市區道路人本環境建設計畫」將擴增人行活動空間、改善無障礙環境及連結建構市區自行車道，並形塑保有當地生態景觀、地區文化特色之生態都市。過去，常頭痛醫頭、腳痛醫腳，現在將連結節點來做改善，由地方政府提出需求，也希望鄉親能多給議員、莊競程等人建議，把建設做得更好。

莊競程表示，他是勞工之子，3年多前參選提出的政見五大項政見，都已逐漸實現，包括爭取提高預防醫學預算、爭取教育經費、育兒津貼等。他強調，育兒津貼將由現行3500元提高至5000元，第2胎及第3胎以上幼兒也會再加發，第二胎可領6000元、第三胎以上可領7000元。