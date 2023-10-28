堪稱台北最大萬聖節活動的「2023天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」邁入第15屆，每年串聯天母3大百貨公司及200多間商家一同共襄盛舉，27日晚間以「百鬼夜行」變裝遊行揭開序幕之後，最具人氣的主活動於28日在天母運動公園熱鬧登場，旺旺集團宜蘭食品也受邀設攤，吸引許多民眾帶著小朋友一起到攤位玩遊戲、拿獎品。

今年天母萬聖嘉年華湧入大批盛裝打扮的民眾攜家帶眷來同樂，廣受小朋友喜愛的宜蘭食品「吸C凍」攤位推出適合親子一起玩的贈獎活動，像是到現場與廣受小朋友喜愛的果凍商品合照，並上傳照片於個人社群平台Facebook或Instagram打卡、標記「吸C凍」，就能獲得1包「六角米燒」；另外還有完成拼拼圖的任務，就可以獲贈「旺仔小饅頭乳酸多口味」及1張優惠券。

「吸C凍」攤位推出贈獎活動吸引許多民眾排隊參加。（何書青攝）

許多小朋友來挑戰「吸C凍」的拼拼圖遊戲。（何書青攝）

宜蘭食品攤位現場民眾參與氣氛熱烈，還有民眾特地裝扮成「旺仔小饅頭」的逗趣模樣來攤位打卡，大吸在場民眾目光。除了贈獎活動，攤位上也販售許多產品，包含3款（草莓、葡萄及乳酸多口味）的「吸C凍」、萬聖節限定包裝的「浪味仙」及經典商品「旺仔小饅頭」，單筆消費滿99元還贈送1組人體彩繪組，讓民眾可以馬上為自己或親友彩繪、妝扮一番，更應景地感受萬聖節搞怪氣息。

若沒到現場也還有優惠，即日起至11月30日至旺旺官方旗艦店消費滿699元，輸入折扣碼「 Halloween2023」，就限量贈送「murmur多功能便當包」；此外，「吸C凍」將於12月開賣綜合果凍禮盒，買就送餐車造型DIY繪圖紙，還有機會抽中多功能兒童行李箱。