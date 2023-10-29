55歲的主播黃倩萍有著凍齡外貌，被網友封「女神主播」，於2016年與工程師丈夫離婚。近日她卻傳出被前男友指控家暴導致腦震盪，因此挨告；對此，黃倩萍回應媒體說：「目前訴訟中，偵查不公開。」一切交給司法還其公道。而曾和她共事過的莎莉夫人，回憶起與她工作時光，在臉書揭她私下一面。

「莎莉夫人」透露，這幾天看到老同事上新聞，被小20歲的「前男友」控告傷害，想起曾經和她共事的那些年，她真的是個認真工作、不道人長短也不爭位子的女主播。主播當中，能夠「不道人長短」是非常難得的美德；因為電視台的主播組，是謠言及鬥爭製造中心。她是非常服從公司調度的專任主播，用白話文的意思就是：請她做什麼、她就配合，不囉嗦、不卸責。

突話鋒一轉揭有些主播秘辛，她指出「那家新聞台，只要選舉期間，會派主播下鄉，跟著候選人跑行程，做選戰觀察的專題報導。而有些專任主播，請她貼身採訪候選人兩星期，搞得好像要她流放寧古塔一樣，雖說不是哭天搶地，但ㄐ一ㄐㄧㄨㄞㄨㄞ是免不了的。」更公開主播們曾經有過的對話「「為什麼要當專任主播，就是為了不要跑新聞。我是主播、不是記者，為什麼要我採訪新聞？記者死光了嗎？」讓她莎莉夫人稱這些為「刁民主播」。

最後，莎莉夫人仍讚揚這位女主播工作態度「不管新聞報導這位女主播和前男友的糾紛，孰是孰非，我只知道，曾經共事過的她，在工作上，是位好夥伴。」