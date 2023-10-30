選戰進入倒數，藍白合政黨協商達成四點共識，民進黨發言人張志豪表示，兩黨毫不掩飾公開上演政治分贓戲碼，吃相難看，他更點名柯文哲今早約會國民黨，喊「結下姻親」，但昨晚又幽會鴻海創辦人郭台銘，遊走各個政黨之間，只要有政治利益可圖， 政治操守令人瞠目結舌。

張志豪指出，柯文哲長期以來採取政治包牌策略，沒有自己的中心思想，「哪裡有利益，就往哪裡跑」，就像柯的恩師李源德說「他就是喜歡興風作浪，可惜他能力有限，只好巧言令色應付大家」、「興風作浪是本能」可見柯一邊說要跟國民黨合作，結果又先跑去幽會郭台銘，其實就是想要把郭台銘當成自己的談判籌碼。

此外，張志豪提到，政黨不分區名單彰顯一個政黨理念價值，民眾黨將提名具中共幹部背景的徐春鶯，徐春鶯本人更是主張兩岸統一，難道民眾黨政黨理念就是要統一？ 若徐真的進入國會，將造成國安門戶洞開，柯文哲根本蓄意要讓中共勢力進入國會。也請問徐春鶯，未來妳進入的是中華民國「國會」，還是中華人民共和國「國會」？

至於柯文哲昨天攻擊民進黨總統參選人賴清德老家違建問題，張志豪再度重申，這個早期的工寮存在早於法規之前，也依法繳交相關房屋税金，房子相關整修和存在都是合於規定，目前靜待、全力配合新北市政府及經濟部後續認定。但柯文哲老家是「新增違建」，甚至影響消防通道，還辯稱「自家有5樓自己都不知道」，兩者完全不能相提並論。