「特選台灣高息優質成長指數」以台灣上市上櫃股票為母體，自發行市值前500大股票中，經流動性檢驗、營收成長性、每股盈餘穩定性等指標篩選，綜合考量股利率及自由流通市值擇優選取40檔股票。成分股以股利率加權後、結合自由流通市值配置成分股權重，表彰兼具高股息、成長性與盈餘穩定性股票投資組合績效表現。

該指數每年4、12月進行成分股定期審核，進行指數回溯計算的累積報酬率為284.06％，表現優於加權報酬指數的193.46％與台灣全市場報酬指數204.95％。2022年該指數殖利率為7.48％，優於加權報酬指數的3.782％及台灣全市場報酬指數3.62％。

根據證交所今年9月定期定額交易戶數統計ETF排行，前10名的ETF中，涵蓋股息主題的ETF即有5檔，戶數合計達505,440戶，顯示國內投資人對股息相關主題的關注程度高。「特選台灣高息優質成長指數」成分股具高股息、成長性與盈餘穩定性，期未來可藉由指數金融商品發行，提供投資人更有效率且具分散性的投資工具暨參與高股息投資的便利管道。