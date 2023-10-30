新竹縣政府在竹東鎮推動「客家音樂村」用地被占用，客委會「凍結」補助經費，在占用業主拆屋還地後重啟改名為「客家文化大禾埕」，在工程會完成基本設計審查後，客委會日前核定補助總經費5.5億元興建「客家文化大禾埕」，預定明年中旬發包施工。

縣府交旅處長戴志君表示，竹東旅遊服務園區預定地3.0151公頃，位在竹東鎮工業一路及北興路口，規畫竹東轉運中心、竹東綜合行政中心和客家文化大禾埕，其中，縣府向國財署價購3058平方公尺用地，被占用蓋鐵皮屋做修車廠，業者主張是祖傳土地，造成客家音樂村計畫停擺，客委會也「凍結」2018年核定補助的3.2億經費。

縣府和業者纏訟到2021年6月三審定讞勝訴，業者拆屋還地，縣長楊文科指示將竹東客家音樂村升級為「客家文化大禾埕」，並預留未來擴充「多功能演藝廳」空間的彈性，提供社區居民創作、市集、表演的休閒空間，期成為創意、創新、創業等三創元素的文化展演教育中心。

縣長楊文科認為，客家音樂村用地已取回，客委會「凍結」補助經費的原因已不存在，多次拜會客委會主委楊長鎮懇託增加補助經費，因疫情造成國內原物料飆漲，當時估算每坪造價8萬多元已不符現今行情，交旅處檢討後重新提出「客家文化大禾埕」計畫。

戴志君說，客委會針對「客家文化大禾埕」匡列「112年度客庄369幸福計畫」前瞻特別預算，因客委會非工程專業單位，要求「客家文化大禾埕」的基本設計與經費編列需送行政院公共工程會審查。

戴志君指出，經工程會審查後，客委會核定總計畫經費5.5億，其中客委會補助82％經費（4億6282萬元），縣府負擔18％的經費，預定明年4月完成設計監造後，年中發包施工。