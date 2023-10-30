國民黨、民眾黨雙方黨主席30日實質進入政黨協商階段，會後也發佈四點聲明，提出共同進行台灣第三波民主改革，另外在兩岸議題、能源議題等重大政策態度達成一致性主張，對於憲政體制共同提出修正主張，立委席次上相互合作。對此，新竹縣立委林思銘說，他對兩黨理念性上的高度共識表示樂觀其成。

林思銘表示，藍白雙方是台灣史上第一次實質政黨協商的紀錄，過去親民黨與國民黨合作是系出同源，但是國民黨跟民眾黨是不同脈絡的政黨，能夠為了下架民進黨，爭取中華民國最大化的發展下進行合作。尤其在第三波民主改革的思維下，的確台灣目前的憲政制度需要政黨合作，改善政治制度。

林思銘表示，雙方就中華民國立場、能源政策達到高度共識，實際上就有達到政黨合作的價值，尤其兩岸議題上，雙方都認為實質溝通，穩定交流是核心價值，過去民進黨搞抗中保台的意識形態，造成雙方實質零溝通，也讓兩岸進入兵兇戰危，對人民絕對不是好事，我們要捍衛中華民國民主自由，但也要思考如何有效處理兩岸關係。

林思銘指出，過去幾年立法院單獨過半的結構，導致很多法案與預算審查，被粗暴地透過人數優勢強行碾壓，舉例來說大家很關心的食安議題，在野黨都是主張嚴格審查，甚至過去萊豬應該被禁止進入校園的法案，被民進黨直接多數暴力否決。在很多預算審查的過程中，明明很多不合理的預算使用，提出監督審查，也會被民進黨強勢否決，因此如果未來能夠在野合作推動相關政治制度改革，深化民主發展，他樂觀其成。