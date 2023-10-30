雲林縣30日新增7例登革熱確定病例，分別為古坑鄉2例、斗六市5例，全縣累計607例。防疫人員持續進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。

雲林縣目前經疾管署確認確診已累計607例，其中古坑鄉447例最多，其次斗六市121例，另外斗南鎮9例、林內鄉7例、虎尾鎮6例、西螺鎮9例、莿桐鄉4例、台西鄉1例、大埤鄉1例、麥寮鄉1例、二崙鄉1例。

縣衛生局表示，登革熱是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，症狀包含後眼窩疼痛、骨關節疼痛，皮膚紅疹、腹痛等，因早期症狀與新冠肺炎及流感相似，會出現突發性燒、頭痛等，故發病初期較難區分。

衛生局提醒民眾，如出現疑似症狀，請盡速就醫，並務必告知醫師相關活動史。若是出現嗜睡、躁動不安、持續性嘔吐等警示徵象，建議轉往中大型醫院治療，避免繼續惡化成重症登革熱。