雄女棒球隊日前初登黑豹旗，創下賽史上首支全女子球隊歷史，高市議長康裕成、市議員湯詠瑜等人今（30）日特別到雄女慰勞棒球隊，並頒發5萬元獎勵金。不過，國民黨抓包合影中出現剛宣布跨區參選立委的黃捷手舉牌，質疑民進黨為了黃捷選舉，不惜把政治黑手伸入校園。

高市議會今新聞稿指出，康裕成今天協同教育局長謝文斌及學姐，湯詠瑜議員及黃捷議員的人像看板一同重回母校為學妹們加油打氣，交流參賽黑豹旗的心路歷程；康議長更加碼頒發5萬元獎勵金給雄女棒球隊，期許未來再接再厲。

議會表示，黃捷因公無法出席，議長康裕成特別到黃捷服務處把人像背板「扛」到會場，大方展現同事愛，也成為現場另類「嬌」點，讓康裕成直呼「照片更搶眼，下次也要做一個大頭像」。

然而，國民黨高雄青工會副總會長張永杰質疑，本來應該是好事一件，合影中卻出現剛宣布落跑跨區參選該區立委黃捷的手舉牌及易拉展背景在合影當中，令人質疑民進黨和高雄市長陳其邁難道是為了黃捷的選舉私心作祟？把政治黑手伸入校園？

張永杰痛批，黃捷並非該區的議員，若硬要以市議員或校友身分本人現身到場還牽強說得過去，卻是以這種偷偷摸摸、偷渡手舉牌和背板的方式來刷存在感、蹭好蹭滿，手舉板更出現疑似「挺捷」字樣以手技巧性蓋住，這樣根本是在消費用汗水付出努力的學生。

張永杰直說，更令人遺憾的是，這麼明顯的政治動作，身為教育家的教育局長，不阻止這樣的行為還一起入鏡合影，拜託請還給校園乾淨的學習環境、政治動作請退出校園。

針對藍營質疑，康裕成今晚解釋，早在10月21日就決定找黃捷、湯詠瑜兩位議員去慰勞，而趙天麟是在10月25日退選，自己只邀請具雄女校友身分的女議員前往參加。她也特地請湯詠瑜用棒球把挺黃捷的「挺」遮起來，就是避免有選舉味道。

「國民黨不要那麼害怕黃捷去選啦！」康裕成反酸，批評的人真無聊！黃捷臨時有事無法來，如果為了選舉，黃捷本人一定會出席吧？更何況高中生又沒有投票權！