巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）今天在聯合國安理會緊急會議上表示，安理會在化解以色列和哈瑪斯（Hamas）戰爭問題上缺乏共識和行動力是一種「恥辱」。

控制加薩走廊的巴勒斯坦組織哈瑪斯7日突襲以色列引爆雙方新一輪戰事以來，在加薩走廊和以色列已造成逾8000人死亡，其中有3000名兒童。

最近幾周，聯合國安理會否決了4項試圖解決衝突的提案，俄羅斯提出2項，美國和巴西各提出1項。

巴西是安理會10月輪值主席國，試圖在31日任期結束前爭取各成員國為以哈雙方達成停火協議而努力，但維艾拉指出，由於安理會內部，特別是一些常任理事國之間的分歧，以及不斷利用安理會來實現自身利益，而不是將保護平民置於首位，所以仍處於僵局。

維艾拉強調，加薩走廊目前正遭受以色列猛烈轟炸，從任何人類角度和國際人道主義來看，都是令人震驚和站不住腳的，但他強調「沒有任何理由可以解釋哈馬斯的恐怖主義行動」。

維艾拉說，巴西對衝突的立場明確，主張立即釋放所有人質並結束任何形式的暴力，以便向加薩人民提供人道主義援助。

維艾拉警告說，「安理會無所作為的代價高得令人無法接受。人質家屬日益增加的緊迫性以及加薩平民難以忍受的痛苦不容小覷，停止敵對行動符合衝突雙方平民的最佳利益」。

他還強調，各國有權利和義務保護其公民，但要遵守國際法和國際人道主義法，「保護一國人民的權利和義務絕不能以更多的平民死亡和更多的民用基礎設施遭到破壞為代價，巴西強烈譴責不分平民和士兵的行動」。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）重申需要建立對話，以尋求和平解決衝突。巴西的外交策略是提出一項讓美國、俄羅斯、中國、法國和英國5個安理會常任理事國達成共識的決議。

聯合國安理會由15個成員國組成，要通過一項決議，至少要有9個成員國投票贊成，且5個常任理事國沒有任何反對票。聯合國所有會員國都必須遵守安理會通過的決議。

另一方面，聯合國大會27日通過一項象徵性決議，呼籲以色列和哈瑪斯之間休戰，並允許聯合國和其他人道機構進入加薩走廊保護平民。

雖然這項決議具象徵性政治影響力，但不具約束力，投票時120國贊成、45國棄權，美國、以色列等14國投反對票。

巴西駐巴勒斯坦代表坎迪亞斯（Alessandro Candeas）今天指出，一共有34名巴西人在加薩走廊等待以色列和埃及達成協議，開放一條人道主義走廊離開衝突區。

巴西駐外單位與以色列分享的位置資訊保護巴西人免受轟炸，並設法向他們提供經援，讓他們在不穩定的當地市場購買食物、水、煤氣和藥品，保證最低限度的生存，同時提供遠端心理和醫療諮詢。

巴西外交部最擔心的是水和食物配給。數以千計的加薩居民昨天闖入聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的倉庫和配送中心，搶奪麵粉和基本生存用品。

一架巴西空軍飛機今天下午起飛前往埃及，將巴西「無地農民運動」（MST）捐贈的2公噸糧食運送給加薩地區居民。（編輯：韋樞）1121031